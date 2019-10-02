В Подмосковье чиновник из спецуправления МЧС покончил с собой

Замначальника специального управления №100 МЧС Олег Жуков покончил с собой, сообщили источники РБК и ТАСС.

Тело Жукова нашли в районе подмосковного Переделкино. Собеседник РБК уточнил, что при себе у него обнаружили два телефона и служебное удостоверение.

В министерстве заявили, что окажут всестороннюю помощь в расследовании произошедшего. «В МЧС России весьма опечалены трагическими событиями, повлекшими смерть сотрудника. В настоящее время ведется следствие», — рассказали в МЧС.

Жукова отстранили от должности в 2018 году из-за нарушений, ставших поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), уточняет ТАСС. Фигурантом того же дела стал и экс-глава спецуправления №100 МЧС. По данным Baza, Жуков записал видеообращение, в котором назвал имена руководителей, подтолкнувших его к суициду.