В Москве завели дело на гендиректора мельничного комбината, работники которого объявили голодовку из-за долгов по зарплатам

Следственный комитет по Москве возбудил два уголовных дела на гендиректора «Мельничного комбината в Сокольниках», сотрудники которого несколько дней назад объявили голодовку из-за долгов по зарплатам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Речь идет о Сергее Савостине. Работники комбината в своем видеобращении жаловались на то, что им уже год, с прошлого октября, не выплачивали зарплату, а конкурсное руководство, которое ввели в июле после объявления банкротства комбината, это не исправило.

Савостину вменяют преднамеренное банкротство и невыплату зарплат более 230 сотрудникам с января по июль этого года (ч. 1 ст. 145.1, ст. 196 УК). Аналогичное дело о невыплате зарплат на него заводили в феврале. По данным надзорного ведомства, долг с ноября к тому моменту превышал 30 миллионов рублей.

Основанный в 1881 году комбинат является одним из старейших заводов по переработке зерна в России. Он входит в ТД «Настюша», гендиректор которого Игорь Пинкевич находится под арестом по делу о мошенничестве при строительстве ЖК «Царицыно». В декабре из-за невыплат зарплат объявляли голодовку сотрудники другого предприятия холдинга — хлебозавода «Черкизово», в июне этого года — работники хлебокомбината в Сергиевом Посаде.