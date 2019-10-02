В Кремле и ФСИН отрицают увольнение Путиным Геннадия Корниенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает, что Кремль отправил в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.

«Указа не было, он не публиковался», — заявил он на брифинге (цитата по ТАСС).

Отставку отрицают и в самом ФСИН: замдиректора ведомства Валерий Максименко заявил Znak.com, что Корниенко действительно подавал заявление об увольнении, но указ еще не был опубликован. «Он [Корниенко] сидит сейчас в своем кабинете, работает с документами».

При этом накануне СМИ со ссылкой на источники сообщали, что документ опубликуют в ближайшее время. РБК уточнял, что в проекте указа говорилось об отставке еще ряда высокопоставленных силовиков.

По словам члена московской ОНК журналистки Евы Меркачевой, это связано с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе — 30 сентября главе ФСИН исполнилось 65 лет. Сам Корниенко сообщения не комментировал: со 2 сентября он находится в отпуске. По данным РБК, его обязанности исполнял его первый заместитель Анатолий Рудый, после отставки Корниенко ставший врио директора ведомства.

Выходец из КГБ и ФСБ Геннадий Корниенко возглавил ФСИН в 2012 году. За последний год его ведомство оказалось в центре скандалов из-за пыток заключенных в колониях и следственных изоляторах. После публикации «Новой» записей из ярославских ИК-1 и ИК-7 под уголовное преследование попали 15 их сотрудников. Несмотря на это, от масштабной реформы ведомства власти отказались.