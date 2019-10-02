Сенаторы из США потребовали ввести санкции против российских чиновников из-за преследования оппозиции

Группа сенаторов из США направила письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину. Они потребовали ввести санкции в отношении российских чиновников из-за преследования лидеров оппозиции. Письмо опубликовано на сайте одного из сенаторов Марка Рубио.

«Мы призываем вас использовать существующие полномочия в соответствии с законодательством США, <...> чтобы наложить целенаправленные санкции на должностных лиц российского правительства, ответственных за эти нарушения прав человека», — говорится в письме.

Сенаторы ссылаются на данные правозащитного центра «Мемориал», согласно которым в России в настоящее время более 200 политзаключенных. «Эта оценка, вероятно, является консервативной, поскольку основана на строгих критериях Совета Европы. С 2015 года это число значительно увеличилось», — считают сенаторы.

Они отметили, что в отношении многих российских чиновников уже действуют санкции, однако их не коснулись ограничения Минфина США. Сенаторы потребовали ввести санкции в отношении, в частности, генпрокурора Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.

В начале сентября конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции из-за разгона протестов летом в Москве и Петербурге. Они попросили наказать ответственных «за грубые нарушения прав человека». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал призывы американских политиков вмешательством во внутренние дела России.