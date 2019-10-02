«Зачем колыхать и теребонить?»: спикер ЗакСа Петербурга призвал оппозиционных депутатов не «зажигать на митинге с Навальным»

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров упрекнул представителей оппозиции в городском парламенте в провоцировании гражданского противостояния и призвал их не «колыхать ситуацию», передает Интерфакс.

По его мнению, после муниципальных выборов нельзя «наживаться на популистских идеях, нагнетать ненависть, провоцировать гражданское противостояние». Претензии спикера ЗакСа также вызвало участие депутата от «Партии Роста» Максима Резника в московских митингах.

«Ну не может председатель парламентской комиссии по культуре зажигать на митинге с Навальным. Вы что, сюда хотите перенести протестную повестку из Москвы?

<…> Зачем колыхать и теребонить то, что нельзя делать?», — заявил Макаров на заседании городского парламента.

Кроме того, он раскритиковал оппозиционных депутатов некоторых муниципальных советов, выступающих в поддержку ЛГБТ и за легализацию наркотиков. «Вы что, с флагами ЛГБТ будете принимать ветеранов боевых действий?», — подчеркнул Макаров.

Спикер ЗакСа также напомнил, что депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова призывала бороться с монополией партии власти на муниципальных выборах. По мнению Макарова, если бы в стране не было «Единой России», то «мы бы получили хаос». «Слава богу, что есть такая партия, которая составляет основу нашей твердой политической конструкции, и вы же сами знаете, что нет альтернатив абсолютно», — говорит депутат.

С 14 июля в Москве проходили акции протеста с требованием зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты городской думы и в поддержку политзаключенных. Депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник выступал на митингах 3 августа и 29 сентября. На последнем к протестующим со сцены также обращались политик Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты Юлия Галямина, Любовь Соболь и многие другие.