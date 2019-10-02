Учитель из Красноярского края рассказала о просьбе уволиться после жалобы в фейсбуке

Учителю истории и обществознания Ирине Шейнберг предложили уволиться из школы села Субботино после жалобы в фейсбуке на то, что в учебном заведении не преподается английский. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

По ее словам, директор школы посоветовал ей не «выносить сор из избы» и ехать туда, где ее ребенку будут преподавать английский, а также «сказал, что учителя истории и обществознания найдет легко». Шейнберг рассказала, что учитель уволился из-за низкой зарплаты.

Директор школы в селе Субботино Павел Свинцов рассказал изданию «Проспект мира» свою версию произошедшего. «Я просто сказал: "Ваше право увольняться и переезжать в райцентр". И что учителя истории найти проще, чем учителя английского», — объяснил он. Свинцов признал, что проблема с отсутствием в школе учителей английского есть, но сказал, что ее сейчас решают.