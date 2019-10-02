В Москве на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве полковника СК

Басманный суд Москвы арестовал Сергея Григорьева, который накануне смертельно ранил полковника Следственного комитета Владислава Капустина возле проходной ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Григорьева под стражу до 1 декабря. Мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Максимальное наказание по этой статье предполагает пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, Григорьев жил в Петербурге, с 2016 года он находится на учете у психиатра-нарколога и ранее лечился в психоневрологической больнице имени Кащенко.

Как передает Znak.com, на заседании суда обвиняемый заявил, что поводом для нападения стало давление, которое на него оказывали силовики якобы из-за того, что тот болен СПИДом.

При этом на видео, которое СМИ распространили после задержания Григорьева, он объясняет, что решил совершить нападение из-за отказа СК и полиции принимать его заявление. «Мою мать избили, на дорогу выставляли, квартиру отбирали <…> Мне что, на помойке с матерью жить?», — говорил он.

Григорьев ударил ножом сотрудника центрального аппарата СК Владислава Капустина на проходной ведомства в Техническом переулке в Москве. От полученных ранений офицер скончался в реанимации. После нападения Григорьев попытался скрыться, но его успели задержать.