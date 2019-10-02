СПЧ потребовал прекратить уголовное дело об оправдании терроризма против псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Совет по правам человека при президенте России обратился с заявлением к прокурору Псковской области Сергею Белову в поддержку журналистки «Эха Москвы в Пскове» Светланы Прокопьевой, против которой возбуждено дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление СПЧ, его подлинность изданию подтвердил один из членов Совета.

СПЧ ссылается на заключение «Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам», в котором говорится, что в высказываниях Прокопьевой в эфире «Эха Москвы», которые стали поводом для возбуждения дела, нет признаков оправдания терроризма. Совет посчитал, что журналистка рассуждает об «общественной опасности подавления со стороны государства протестной активности граждан», которое отражается на настроениях молодежи.

Журналисты должны иметь право свободно высказываться на тему «психологических аспектов терроризма», отметили в СПЧ. Совет попросил приобщить выводы экспертов к делу и рассмотреть возможность его закрытия.

Накануне ряд изданий опубликовали текст Прокопьевой в поддержку журналистки. Лидер псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг сообщил в своем телеграм-канале сегодня, что его вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по ее делу. Он состоится 7 октября в 9:30.

«Я просто обратил внимание, что вчера была акция большой солидарности со Светланой, и я в ней участвовал. Сегодня раздался звонок следователя. Я делаю из этого предположение, что это может быть как-то связано, но никаких конкретных версий нет», — сказал Шлосберг «Новой газете».

Уголовное дело против Прокопьевой возбудили в феврале. Поводом для него стало высказывание журналистки на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» о теракте в здании УФСБ в Архангельске. Во время эфира Прокопьева говорила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются.

По делу у журналистки проходили обыски, впоследствии ее отпустили под обязательство о явке. В июле ее включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

«Эхо Москвы в Пскове» оштрафовали на 150 тысяч рублей за эфир по статье о злоупотреблении свободой информации (ст. 13.15 КоАП), портал «Псковская лента новостей» — на 200 тысяч рублей по этой же статье за публикацию расшифровки передачи.