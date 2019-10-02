СМИ сообщили о задержании главы «Юнармии» в подмосковном Щелкове по делу о педофилии. Он это отрицает

В подмосковном Щелкове задержали главу местного отделения «Юнармии» Алексея Наавгуста по подозрению в совращении 15-летней ученицы, утверждают «РЕН-ТВ», «КП» и «Пятый канал».

По версии следствия, с лета прошлого года Наавгуст неоднократно увозил девятиклассницу из неблагополучной семьи в удаленные от жилых домов места и в автомобиле «совершал действия сексуального характера». С заявлением в полицию обратилась директор школы. Как утверждают СМИ, в отделении он признал вину.

При этом в Минобороны отрицают причастность мужчины к «Юнармии». Его представители заявили «Известиям», что Наавгуст использовал название для проведения своих собственных проектов.

«Я являюсь начальником штаба "Юнармии" Щелковского района. Сейчас от меня все откажутся. Меня взяли и оклеветали, я не знаю зачем. На девочку надавила полиция, она дала такие показания», — рассказал сам Наавгуст «Новой».

В группе щелковского штаба во «ВКонтакте» Наавгуст неоднократно назывался его начальником (как и на сайте районной администрации). В соцсетях публиковались фотографии с мероприятий движения, как например, со всероссийских Армейских игр «Юнармии» в августе. На группу также был подписан пресс-секретарь подмосковного отделения движения Антон Фурсов, он отказался от комментария «Новой». В федеральном штабе не ответили по указанному на сайте номеру.

Военно-патриатическое движение «Юнармия» появилось в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, в него входят более полумиллиона подростков. Весной в склонении к сексу 17-летней школьницы обвинили главу штаба «Юнармии» в Магадане Павла Подпорина. После внутренней проверки его уволили.