По делу об аварии SSJ-100 в Шереметьеве предъявили обвинения командиру экипажа

Центральный аппарат СК предъявил обвинение командиру экипажа SSJ-100 «Аэрофлота», загоревшегося в мае при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево, Денису Евдокимову. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила ТАСС, информацию подтвердили и в самом ведомстве.

Вину он не признает, добавил источник агентства. Ему вменяют нарушение правил безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК), статья предполагает до 7 лет лишения свободы. По версии следствия, он совершил грубую посадку с нарушением требований, из-за чего самолет загорелся. Евдокимову избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

После катастрофы Евдокимова допросили в здании аэропорта, а после госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения. По словам его отца, посадив самолет, он «оставался [внутри] до последнего» и руководил эвакуацией.

В результате крушения 5 мая SSJ-100, следовавшего из Москвы в Мурманск, погибли 41 человек из 78 находившихся на борту. СМИ называли ошибки пилотов при ручном пилотировании основной версией катастрофы, об этом говорилось и в документах «Росавиации», оказавшихся в распоряжении «Новой». При этом в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета указаний на это не было.