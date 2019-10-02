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Суд в Петербурге заблокировал группу «Российской ЛГБТ‑сети» во «ВКонтакте»

Общество

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Октябрьский суд Петербурга по иску прокуратуры заблокировал группу «Российской ЛГБТ-сети» и паблик «Российское ЛГБТ сообщество» во «ВКонтакте» из-за «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом сообщила пресс-служба петербургских судов.

Согласно решению суда, они размещали рисунки, фотографии и видео «сцен однополой любви между девушками и юношами», чем якобы «отрицали семейные ценности», «пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения» и «формировали неуважение к родителям». 

«Российская ЛГБТ-сеть» появилась в 2006 году. Одной из сфер ее деятельности является защита геев в Чечне, о преследованиях которых «Новая газета» сообщила весной 2017 года (власти Чечни обвинения отрицали). В ее группе на момент публикации 72 тысяч участников. На крупнейший паблик во «ВКонтакте» об ЛГБТ «Российское ЛГБТ сообщество» было подписано более 180 тысяч человек.

Теги:
лгбт, прокуратура, вконтакте, суды, va

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