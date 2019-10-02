«Медуза»: в гражданской войне в Ливии погибли до 35 наемников из России

В гражданской войне в Ливии погибло от десяти до 35 российских наемников из Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к ФСБ и руководству «ЧВК (частной военной компании) Вагнера».

По их словам, Россия после сложных переговоров согласилась оказать поддержку армии маршала Халифы Хафтара, который противостоит правительственным войскам Ливии, в обмен на нефть, железные дороги и автомобильные трассы. Собеседники рассказали, что в Ливии сейчас «ренессанс в отношениях между [бизнесменом Евгением] Пригожиным и Хафтаром». Пригожина СМИ связывают с руководством «Вагнера».

По информации «Медузы», бойцы ЧВК в Ливии охраняют поставки оружия, контролируют все логистические потоки армии Хафтара, а также занимаются военной подготовкой людей и проводят разведывательные операции. «Кроме людей "Вагнера", там больше никого нет — не договорились наши с Хафтаром [о более масштабном взаимодействии]», — отмечает один из собеседников.

Как утверждает один из источников, 28 сентября в Свердловскую область поступили сведения о погибших в Ливии российских наемниках, которых накрыло авиаударом на линии фронта. Руководитель уральского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Максим Хлопин рассказал «Медузе» о смерти бойцов Артема Невьянцева с позывным «Халк» и Игната Боричева с позывным «Беня», а также отметил, что погибших будет больше.

Боричева «Медуза» называет телохранителем бывшего министра обороны самопровозглашенной Луганской народной республики Александра Беднова. Согласно данным на сайте «Миротворца», екатеринбуржец Невьянцев участвовал во второй чеченской кампании, в 2014 году на Донбассе занимался разведкой и участвовал в штурмах, состоял в батальоне «Степь», который СМИ называют одной из тактических групп в составе «Вагнера». Жена военного рассказала «Медузе», что о смерти мужа ей не сообщали, а его командировка засекречена, и бойцы сами не знали, куда едут.

Издание также сообщает о погибшем командире первого отряда ЧВК с позывным «Ратибор». Как передает «Медуза», это позывной Александра Кузнецова, который в 2016 году был на кремлевском приеме в честь кавалеров Георгиевского ордена, орденов Героя России и Советского союза.

Собеседники рассказали, что тела погибших российских наемников доставят на родину только в конце октября.

Ранее исследовательская группа Conflict Intelligence Team показала фото- и видеосвидетельства присутствия в Ливии бойцов «ЧВК Вагнера». Расследователи также узнали о воевавшем в Ливии Вадиме Бекшеневе. Источники «Медузы» говорят, что он командует взводом в шестом отряде ЧВК, пока военный считается без вести пропавшим.