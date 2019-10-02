Родителям пациентов онкоцентра Блохина пригрозили выпиской за общение с журналистами

Родителям пациентов детского отделения в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина пригрозили выпиской, если они примут участие в пресс-конференции, которую сегодня давали уволившиеся врачи-онкологи.

О получении подобного сообщения во время мероприятия рассказал профессор Георгий Менткевич. Как пишет Znak.com, аналогичное сообщение получили еще несколько родителей маленьких пациентов.

Врач-онколог Максим Рыков добавил во время пресс-конференции, что охрана онкологического центра препятствует том, чтобы родители детей контактировали с журналистами.

«Когда приезжают журналисты, родителей и детей закрывают в палатах, чтобы они не могли выходить и не смогли пообщаться и высказать свою точку зрения на то, что происходит», — рассказал он.

30 сентября сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина опубликовали обращение с требованием отстранить новое руководство института.

Среди основных претензий — давление на старый коллектив, непрозрачность в начислении зарплат и плохое состояние палат. В случае отказа выполнить требования 26 сотрудников пригрозили уволиться.

На следующий день из НИИ ушли девять детских онкологов, еще несколько сотрудников планируют подать заявление в ближайшее время. Руководство онкоцентра отвергает претензии врачей, обвиняя их в провокации и подтасовке фактов.