Заместителя гендиректора «Аэрофлота» арестовали по делу о хищении 250 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал до 30 ноября заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК), передает Интерфакс.

Гособвинение требовали поместить его под домашний арест. Защита настаивала, что Александров не намерен скрываться от следствия, а доказательств его вины нет.

Сам топ-менеджер просил избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Он отказался признать свою вину, но заявил о готовности сотрудничать со следствием.

О задержании Александрова по уголовному делу о мошенничестве стало известно накануне. Также по делу задержана адвокат Дина Кибец, которая представляет интересы Александрова в ряде гражданских дел.

Дело связано с нарушением правил проведения тендеров на оказание услуг в 2016–2017 годах. По данным «Ведомостей», Александров заключал контракты на оказание юридических услуг сторонних компаний, хотя в «Аэрофлоте» было несколько десятков штатных юристов. Ущерб от его действий предположительно составляет несколько сотен миллионов рублей.