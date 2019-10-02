Борис Джонсон опубликовал план по регулированию североирландской границы после Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон в письме председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру предложил создать на территории острова Ирландия особый таможенный режим. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно плану, Северная Ирландия после окончания переходного периода в январе 2021 года вместе со всей страной покинет Европейский таможенный союз. При этом на четыре года после этого на нее продолжат действовать правила Европейского единого рынка, в 2025 году парламент Северной Ирландии должен будет проголосовать за их сохранение.

Таким образом на острове будет действовать единая регуляторная зона для всех необходимых товаров, включая сельскохозяйственную продукцию. Поскольку через границу на острове приходится около 1% от всего оборота между Великобританией и ЕС, создавать контрольно-пропускные пункты не будут: в портах Ирландского моря и на острове вдали от границы введут дополнительные проверки.

Выступая в Манчестере перед делегатами конгресса Консервативной партии, Джонсон заявил, что это последнее предложение: если Евросоюз не согласится на него, то Великобритания выйдет после 31 октября без соглашения. В Еврокомиссии обещали «рассмотреть [его] объективно».