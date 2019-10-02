В Перми врачи-неонатологи пригрозили увольнением из-за низких зарплат и переработок

Врачи-неонатологи из пермской больницы №6 пригрозили увольнением из-за низких зарплат и тяжелых перегрузок. Их обращение опубликовано на YouTube-канале «Альянса врачей».

«Мы были вынуждены отказаться от переработк из-за хронической усталости и отсутствия адекватной зарплаты за нашу непростую работу. Врачей нет, мы не может фактически закрыть дежурство.

При этом на нас, последних оставшихся, руководство давит психологически и отказывается оплачивать сверхурочную работу», — рассказала заведующая отделением новорожденных Ирина Петрова.

Врачи потребовали выплатить им переработки за год в двойном размере, оплатить сверхурочную работу и полностью обеспечить кадрами отделение новорожденных.

Главный врач Виктор Гневашев заявил, что изучит документы и в установленный срок даст профсоюзу мотивированный ответ. В администрации требования работников выслушивать отказались.