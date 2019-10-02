Бизнесмена, за взятку от которого осудили Никиту Белых, объявили в международный розыск

Предпринимателя из Германии Юрия Зудхаймера, за получение взятки от которого осудили бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, объявили в международный розыск. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на управление МВД по Кировской области.

По словам источника в полицейском следствии, против него возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочий с причинение тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). Юрию Зудхаймеру заочно предъявили обвинения.

По мнению адвоката Любови Благушиной, уголовное дело может быть связано с задолженностью при закупке древесины у Лесохозяйственной управляющей компании («Кировлес») в размере порядка 200 млн рублей.

Источник «Коммерсанта» в региональном правительствве утверждает, что уголовное дело связано с соглашением с властями о предоставлении залогового фонда для получения в Сбербанке кредита примерно на 400 млн рублей.

В 2018 году Никиту Белых приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от Зудхаймера в размере 400 тысяч евро (ч. 6 ст. 290 УК) в обмен на покровительство в ведении бизнеса на территории Кировской области. Экс-чиновник свою вину отрицает.