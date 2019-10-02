«Помочь может только внимание общественности»: актеры записали видео в поддержку фигурантов «московского дела»

Российские актеры записали видеоролик под названием «Прямая речь» в поддержку фигурантов «московского дела». В нем они рассказали истории 11 фигурантов от первого лица, основанные на стенограммах судебных заседаний и интервью.

«В ситуации, когда ни конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам «московского дела» может только внимание общественности и СМИ, — говорится в описании к ролику.

— Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь».

В записи приняли участие актеры Александр Паль, Александр Ильин-младший, Никита Кукушкин, Евгений Цыганов, Артур Смольянинов, Александр Яценко, Григорий Добрыгин, Павел Деревянко, Александр Горчилин, Юрий Борисов и комик Данила Поперечный.

Уголовное дело о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК) было возбуждено после несогласованной акции 27 июля в Москве. Позднее в отношении части фигурантов сняли обвинения по этой статье. Петицию за освобождение фигурантов подписали уже больше 200 тысяч человек.