«Радио Свобода» узнало о связи сотрудницы «фабрики троллей» с националистами и членом БОРН

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» (более известно как «фабрика троллей» бизнесмена Евгения Пригожина) Анна Богачева состояла в националистических организациях и поддерживала в суде осужденного по делу «Боевой организации русских националистов» (БОРН) Илью Горячева, пишет «Радио Свобода».

Издание выяснило, что за фамилией Богачевой скрывается человек, хорошо известный в кругах русских националистов как Анна Тригга. Она была активисткой организации «Русский образ». Как пишет «Радио Свобода», Богачева была знакома с Марией Бутиной, осужденной в США за работу в качестве незарегистрированного иноагента.

О том, что Анна Тригга может быть Анной Богачевой, журналисты узнали, благодаряя ее удаленному аккаунту в соцсетях, который упоминался в комментариях к новостям об Илье Горячеве. Проследив посты, где этот аккаунт был отмечен, издание нашло запись о сдаче квартиры, написанный «Анной Владиславовой» (отчество Богачевой — Владиславовна).

Этот адрес совпадает с юридическим адресом пиар-компании Богачевой «Айти Дебаггер». Как сообщала «Новая газета», ее вторым владельцем является экс-комиссар прокремлевского движения «Наши» Михаил Потепкин. СМИ называют его «одной из ключевых фигур» «африканского проекта» Пригожина.

Анна Богачева попала в поле зрения СМИ в феврале прошлого года, когда США обвинили ее во вмешательстве в президентские выборы. По данным американских властей, она работала переводчиком и посещала США в целях сбора информации. В список лиц, которым выдвинули официальные обвинения, вошел и сам Пригожин.