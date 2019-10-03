Телеканал «Пятница» выиграл в 12 номинациях премии ТЭФИ

Телеканал «Пятница» получил 12 премий ТЭФИ, сообщает «Дождь». Церемония прошла накануне в Московском театре мюзикла.

«Пятнице» вручили семь статуэток в категории «Дневной эфир» и пять — в «Вечернем прайме». В частности, лучшей информационной программой стала «Пятница!News», лучшим развлекательным ток-шоу прайм-тайма — «Agent Шоу» а лучшим ведущим ток-шоу прайм-тайма — ведущая этой программы Анастасия Ивлеева.

Помимо этого, лучшим общественно-политическим ток-шоу прайм-тайма стала программа «60 минут» на «России 1», лучшей информационно-аналитической итоговой программой — «Агора» («Россия К»). Лучшим интервьюером признали Федора Бондарчука за программу «Кино в деталях» на СТС, а лучшим ведущим развлекательной программы — Ивана Урганта («Вечерний Ургант» на «Первом канале»).

Премия ТЭФИ была учреждена в декабре 1994 года фондом «Академия Российского телевидения». В этом году на ней было 34 номинации, 14 в категории «Дневной прайм» и 20 – в «Вечернем прайме».