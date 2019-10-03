«Ведомости»: в России планируют создать информационную систему прогнозирования ЧС за 4 миллиарда рублей

Создание информационной системы, позволяющей анализировать, прогнозировать и помогать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обсуждалось на заседании одной из рабочих групп по нацпрограмме «Цифровая экономика» и на совещании с участием АНО «Цифровая экономика» и Минкомсвязи. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника.

Предварительная стоимость проекта составляет 4,1 миллиарда рублей. Представитель Минкомсвязи подтвердил, что включение проекта в «Цифровую экономику» рассматривается.

Сейчас идет поиск источников финансирования: деньги предлагается найти в федеральном проекте «Информационная безопасность», входящем в «Цифровую экономику». Однако, по словам двух участников обсуждения, представители профильной рабочей группы выступили против этого. Окончательное решение примут на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, уточняет другой собеседник «Ведомостей».

Систему планируют разрабатывать со следующего года. Инициатором ее создания выступило МЧС. Представитель министерства от комментариев «Ведомостям» отказался.

В конце сентября «Авиалесохрана» сообщила о ликвидации всех лесных пожаров на территории России. Режимы ЧС, которые действовали летом, сняли.

До этого Минприроды предлагало передать на федеральный уровень право устанавливать и менять границы зон контроля лесных пожаров. Это было связано со «случаями необоснованного принятия решения о нетушении пожаров в лесах рядом с ООПТ (особо охраняемыми природными территориями – ред.)».