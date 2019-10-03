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CNN рассказал о рекламе ФБР в фейсбуке на русском языке для вербовки россиян

Общество

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США публиковало в фейсбуке рекламу на русском языке с предложениями помогать американским спецслужбам. Это выяснил CNN. 

На одном из объявлений была изображена фотография молодой женщины с семьей. Его текст гласил: «За ваше будущее, за будущее вашей семьи». На другом — шахматная фигура с русским текстом: «Не пора ли вам сделать ход?». Еще одно объявление представляло собой изображение человека, идущего по мосту, с надписью на русском «Время строить мосты». В некоторых объявлениях были опечатки и неточности, CNN указывает это как признак того, что их создавали не носители русского языка. 

В рекламе были ссылки на страницу сайта отделения ФБР в Вашингтоне с информацией на английском и русском языках о контрразведывательной группе и адрес отделения бюро в городе. Источник CNN уточнил, что объявления показывались в фейсбуке летом. 

В ФБР информацию телеканала не подтвердили. Однако объявления доступны для публичного просмотра через инструмент Facebook, который отслеживает активные рекламные кампании на платформе. Представитель бюро Алан Коннер лишь сказал CNN, что у России есть «большое количество сотрудников разведки, находящихся в российских дипломатических учреждениях по всему миру и представляющих угрозу для безопасности США и союзников».

Теги:
фейсбук, россия, сша, спецслужбы, фбр, em

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