В Москве активисты вывесили баннер в поддержку фигурантов «московского дела»

В Москве рядом со станцией метро «Комсомольская» активисты вывесили баннер в поддержку фигурантов «московского дела».

Фото активистов.

Баннер с надписью «Свободу Константину Котову и всем фигурантам "московского дела"» появился напротив Казанского вокзала. Недалеко от места, где его вывесили, находится Тверской суд, где вынесли приговор Константину Котову. Позже баннер сняли, он провисел 50 минут.

«Мы поддерживаем Константина Котова, считаем его арест незаконным, также как и остальных ребят, осужденных по "московскому делу", поэтому решили провести эту акцию», — сообщили активисты «Новой газете».

Напомним, в связи с протестами в Москве Константина Котова приговорили к четырем годам колонии за неоднократное нарушение законодательства о митингах (ст. 212.1 УК). 14 октября состоится апелляция на приговор.

Фигурантами дела о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК) и о применении насилия к полицейским (ст. 318 УК) остаются Самариддин Раджабов, Сергей Фомин, Даниил Беглец, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Эдуард Малышевский, Никита Чирцов, Павел Устинов и Евгений Коваленко.

Фомина и Раджабова обвиняют в участии в «массовых беспорядках», остальным предъявлены обвинения только по статье о нападении на силовиков. Коваленко, Жуков, Беглец и Подкопаев уже получили реальные сроки лишения свободы — от 2 до 3,5 лет. Актеру Павлу Устинову после апелляции смягчили приговор и вместо 3,5 лет колонии назначили год условно.

Также из-за непричастности к преступлениям освободили Даниила Конона, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Валерия Костенка, Дмитрия Васильева и Алексея Миняйло. Со студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинения в «массовых беспорядках» и предъявили новые — по статье о призывах к экстремизму, он находится под домашним арестом.