В Магадане редактора независимого издания «Весьма» избили в подъезде

В Магадане двое мужчин избили редактора независимого онлайн-издания «Весьма» Андрея Гришина в подъезде его дома, сообщила редакция. Серьезных травм он не получил, городской ОВД начал проверку инцидента.

Утром неизвестный в капюшоне позвонил в его квартиру и сказал, что случайно повредил его машину. Когда Гришин спускался, другой «молодой человек крепкого телосложения» схватил его за куртку, «стащил вниз и начал наносить удары» вместе с первым, а после сказал: «Ты понял. Чтобы больше ничего такого не писал».

Базирующийся в Магадане портал «Весьма» освещает политичнские события в регионах Дальнего Востока. В мае на нападение жаловались тележурналисты отделения «России 24» в Хакасии: глава района повалил корреспондента на пол после вопроса о жилье для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году.