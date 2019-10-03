Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 объяснил гибель пассажиров открытой задней дверью салона

Андрей Евдокимов — командир самолета Sukhoi Supejet-100, сгоревшего после посадки в московском аэропорту Шереметьево, не признал вину в нарушении правил полетов, которое привело к гибели пассажиров. Об этом «Коммерсанту» рассказала защита пилота.

По словам летчика, во время посадки самолет вел себя «некорректно», не слушался бортовой ручки управления или джойстика, заменяющего в самолете штурвал. Евдокимов предположил, что многие пассажиры погибли из-за того, что кто-то в панике открыл заднюю дверь салона и сильный поток воздуха раздул пламя, а для эвакуации использовались другие двери. Он рассказал, что корпус лайнера мог долго выдерживать высокую температуру и пассажиры смогли бы выбраться из него.

Сторона защиты попросила провести дополнительную экспертизу шасси, потому что ее конструкции пробили топливные баки. Евдокимов также рассчитывает на проведение проверок материалов салона самолета на горючесть и исправности электродистанционных систем управления.

Пилоту накануне предъявили обвинения. Следствие считает, что он совершил грубую посадку с нарушением требований, из-за чего самолет загорелся. После следственных действий Евдокимова отпустили под подписку о невыезде.

SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая, после чего загорелся. В результате инцидента погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. СМИ называли ошибки экипажа при ручном пилотировании основной версией катастрофы, об этом говорилось и в документах «Росавиации», оказавшихся в распоряжении «Новой». Однако в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета указаний на ошибки пилотов не было, окончательные выводы о катастрофе МАК еще не обнародовал.