СМИ узнали об отставке трех федеральных судей из московского Солнцева

Квалификационная коллегия судей Москвы 5 сентября отправила в отставку трех судей Солнцевского районного суда, узнал «Коммерсант». Это связано с «грубыми нарушениями в работе» и «отсутствием контроля со стороны руководителя», объяснили источники газеты.

Речь идет об Анне Егоровой, Андрее Куропове и Татьяне Кисляковой. Представление об их отставке внесла председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, уточняется на сайте коллегии. По ее же требованию с поста главы Солнцевского суда с сохранением полномочий судьи понизили Сергея Потапенко.

Из-за отставки Анны Егоровой в суде заново будет слушаться дело о гибели во Внуково в 2014 году президента французской компании Total Кристофа де Маржери из-за столкновения самолета со снегоуборщиком. Подсудимыми по нему проходят трое авиадиспетчеров, 20 октября 2020 года по делу истекает срок давности, отмечает газета.