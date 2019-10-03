В Перми экс-чиновницу Росимущества оправдали по делу о приватизации земли в интересах участника списка Forbes

Ленинский районный суд Перми оправдал экс-замруководителя краевого управления Росимущества Галину Постаногову по делу о превышении полномочий при продаже трех гектаров федеральной земли структурам миллиардера Андрея Кузяева с ущербом более чем в 74 миллиона рублей.

Подписавшись в документах как врио руководителя пермского управления Росимущества, Постаногова 25 марта 2016 года распорядилась передать в частную собственность ООО «Капитал-Девелопмент» (ныне ООО «АПК «Красава») восемь земельных участков. Наделы общей площадью почти три гектара ранее находились в бессрочном пользовании ФГУП «Племенной завод «Верхнемуллинский», признанного банкротом.

Федеральная земля в пригородных к Перми деревне Кондратово и селе Гамово с разрешенным видом использования «для сельскохозяйственного производства» была продана без торгов за 40,1 тысячи рублей. В действительности земельные участки использовались в коммерческих целях, установило следствие.

Так, бывшая совхозная контора в селе Гамово сдавалась ООО «АПК «Красава» в аренду под магазин автозапачастей, игровой клуб, парикмахерскую, почту и т.д. Ее земля площадью 20 «соток» кадастровой стоимостью 3 тысячи рублей была оценена при судебной экспертизе в 6 миллионов. Рыночную стоимость всех восьми приватизированных участков эксперты определили в 74,4 миллиона рублей, то есть в 1860 раз больше той, за которую ее продали.

Гособвинение просило Ленинский районный суд Перми приговорить Постаногову к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении и удовлетворить иск управления Росимущества о возмещении ущерба, причиненного государству.

Однако судья Алексей Полевщиков счел вину экс-чиновницы недоказанной. По его мнению, компания-покупатель имела исключительное право на приватизацию государственной земли без торгов по кадастровой цене, установленной для зоны сельскохозяйственного производства.

Гособвинитель Юрий Соболев и представитель потерпевшей стороны не смогли ответить «Новой» на вопрос об оспаривании приговора. «Будем думать», — сказала замруководителя пермского управления Росимущества Марина Маракина.

С госслужбы Постаногова была уволена 1 июля 2016 года за «однократное грубое нарушение своих обязанностей». Иск о восстановлении ее на службе был оставлен судами всех инстанции без удовлетворения. А 5 августа 2017 года краевое управление ФСБ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Единственным учредителем ООО «АПК «Красава» (бывшего ООО «Капитал-Девелопмент») числится ООО «УралАгроИнвест». Его владельцами значатся ООО «Рубикон» с долей 99 % и ООО «Пермская финансово-производственная группа» («ПФП-группа») с долей 1 %. В свою очередь ООО «Рубикон» на 1 % принадлежит ООО «ПФП-группа» и на 99 % — миллиардеру Андрею Кузяеву.

Бизнесмен возглавляет совет директоров «ПФП-группы», соучредителем которой являются он сам (доля 7 %) и зарегистрированная на Кипре компания «Оверсиз инвест холдинг лимитед» (93 %). В рейтинге богатейших людей России журнала Forbes за 2019 год Кузяев занимает 193-е место с состоянием в полмиллиарда долларов.

Михаил Лобанов – специально для «Новой»