Онкоцентр имени Блохина сообщил об увольнении четырех врачей, которые подали заявления

Руководство НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления об увольнении сотрудников. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе онкоцентра.

Как агентству уточнили в медучреждении, других заявлений от врачей НИИ не поступало. В пресс-службе не подтвердили информацию о том, что онкологи составили график увольнений, чтобы не оставлять детей без лечения.

Накануне замдиректора НИИ Георгий Менткевич рассказал, что заявления об увольнении написали девять врачей онкоцентра. По его словам, это шесть сотрудников отделения трансплантации, двое врачей из отделения гематологии и один — из отделения головы и шеи.

Как он говорил на пресс-конференции, врачи составили график увольнений так, чтобы не прерывать лечение уже поступивших детей. Врач-онколог Максим Рыков добавил, что многие медсестры собираются уйти из центра, когда найдут новую работу.

Кроме того, Менткевич рассказал, что родителям пациентов онкоцентра пригрозили выпиской, если они примут участие в пресс-конференции и будут общаться с журналистами. В пресс-службе НМИЦ это назвали «бездоказательной ложью» и подчеркнули, что такая информация наносит ущерб, прежде всего, пациентам.

30 сентября врачи НМИЦ имени Блохина опубликовали обращение с требованием отстранить новое руководство института и заявили, что в противном случае 26 сотрудников готовы уволиться. Руководство онкоцентра отвергает претензии врачей, обвиняя их в провокации и подтасовке фактов.