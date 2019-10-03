Журналистов «Эха Москвы в Пскове» и «Псковской ленты новостей» вызвали в СК из-за дела Прокопьевой. Обновлено

Двое журналистов «Эха Москвы в Пскове» и «Псковской ленты новостей» находятся на допросе в областном управлении СК, рассказал глава отделения «Яблока» Лев Шлосберг. Речь идет об их главных редакторах, уточнили «Новой» в «ПЛН».

Шлосберг предположил, что их вызвали на допрос по делу журналистки Светланы Прокопьевой. 1 октября оба издания, как и более десятка федеральных, опубликовали ее открытое письмо о своем деле. Вскоре после возбуждения дела обоих журналистов уже допрашивали по нему.

Обновление 14:04 Главный редактор «Эха Москвы в Пскове» Максим Костиков рассказал «Новой», что его с редактором «ПЛН» Александром Савенко по телефону вызывали в СК не для допроса, а для 20-минутной беседы по делу Прокопьевой. Раскрывать ее содержание он не стал из-за подписки о неразглашении, добавив, что «нет поводов для беспокойства».

Ранее «Эхо Москвы в Пскове» штрафовали на 150 тысяч рублей за эфир с Прокопьевой по статье о злоупотреблении свободой информации (ст. 13.15 КоАП), а портал «Псковскую ленту новостей» — на 200 тысяч рублей по этой же статье за публикацию расшифровки передачи. Накануне на допрос по делу Прокопьевой вызвали и cамого Шлосберга.

Дело об оправдании терроризма против Прокопьевой возбудили в феврале (ст. 205.2 УК) из-за того, что во время эфира «Эха Москвы в Пскове» о теракте в здании УФСБ в Архангельске журналистка говорила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются. После обысков ее отпустили под обязательство о явке. В июле ее включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.