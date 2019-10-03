Парламент Чечни принял законопроект о запрете электронных сигарет

Парламент Чечни принял законопроект, ограничивающий продажу и использование электронных сигарет в республике. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя чеченского парламента Магомеда Даудова, решение приняли единогласно. Теперь закон должен будет подписать глава республики Рамзан Кадыров, через две недели после этого он вступит в силу.

В конце сентября Кадыров заявил о намерении полностью запретить ввоз и продажу электронных сигарет на территории республики. «Мы потеряли слишком много людей в ходе двух военных кампаний и не можем позволить, чтобы молодое поколение гибло из-за приема сомнительных курительных смесей, вейпов, стероидных препаратов, а также потенциально опасных психоактивных веществ», — пишет глава Чечни на своей странице во «ВКонтакте».

О планах ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками ранее сообщали американские власти. Такое решение администрация президента США Дональда Трампа приняла из-за более 500 случаев заболеваний легких у курящих вейпы. В августе в штате Иллинойс зарегистрировали первую смерть от тяжелого респираторного заболевания, которое возникло из-за курения вейпа.