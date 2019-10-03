Мосгорсуд снял рассмотрение апелляции на приговор фигуранту «московского дела» Евгению Коваленко

Московский городской суд снял с рассмотрения апелляционную жалобу на приговор фигуранту «московского дела» Евгению Коваленко, которого осудили на 3,5 года колонии из-за того, что мужчина бросил мусорный бак в сторону омоновца на акции 27 июля в Москве.

Причина — суд первой инстанции (Мещанский районный суд) еще не успел рассмотреть замечания адвоката осужденного на протокол судебного заседания.

Адвокат Мансур Гильманов просил пока избрать подзащитному иную меру, не связанную с лишением свободы. Потерпевшие и прокуратура возражали. Судья Евгения Жигалева с ними согласилась: «оснований суд не усматривает».

Новая дата рассмотрения жалобы будет назначена после того, как Мещанский суд изучит замечания адвоката на протокол.

Поддержать Коваленко пришли правозащитники, священник, отпущенный под подписку фигурант дела о «массовых беспорядках» Айдар Губайдулин и бывший фигурант дела Владислав Барабанов.

Напомним, 4 сентября Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за то, что он бросил мусорный бак в сторону задерживавшего демонстрантов бойца ОМОН (ч. 1 ст. 318 УК).

Подсудимый свою вину не признал и объяснил свой поступок «жестом отчаяния», вызванного желанием оградить граждан от избиений со стороны полиции.

Дело Коваленко было выделено в отдельное производство, обвинения по статье о массовых беспорядках ему не предъявляли.