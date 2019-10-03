Нижегородец обвинил полицейских в том, что они избили его и подбросили наркотики

Житель Нижнего Новгорода Игорь Крайнов обвинил сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков в том, что в сентябре они избили его и подбросили наркотики. Его слова приводит «Комитет против пыток», юрист которого потребовала от СК расследовать инцидент.

Мужчина рассказал правозащитникам, что вечером 12 сентября, когда он возвращался на работу в историческом центре города, за ним с криками «Стоять, полиция!» и выстрелами в воздух побежали двое мужчин в гражданском. Он успел зайти внутрь, где у лифта его повалили на пол, избили и обыскали — это попало на камеры видеонаблюдения.

Его отвезли в отдел №5 на Нижневолжской набережной, где несколько часов до досмотра при понятых держали лицом к стене и переодически били в область почек. Из заднего кармана его джинс, к которому полицейские при задержании, по словам Крайнова, проявляли интерес, достали пакетик с 3,2 г мефедрона, что считается крупным размером.

Нижегородец рассказал, что, угрожая арестом, они заставили его признать вину в том, что он купил «закладку» через телеграм-канал, ссылку на который увидел на заборе. После суток в ИВС его отпустили под подписку, медобследование обнаружило у него ушиб грудной клетки.