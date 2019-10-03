Путин отправил в отставку директора ФСИН Геннадия Корниенко

Президент Владимир Путин отправил в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, указ от 30 сентября опубликован на портале правовых актов. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков отрицал сообщения СМИ о его увольнении.

Его преемник в указе не называется, сейчас обязанности исполняет его первый заместитель Анатолий Рудый. На сайте службы ее директором по-прежнему указан Корниенко. «Коммерсант» называл его возможным преемником начальника управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова.

По словам члена московской ОНК Евы Меркачевой, отставка Корниенко связана с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе — 30 сентября главе ФСИН исполнилось 65 лет. Со 2 сентября, по сообщениям СМИ, он находился в отпуске, однако его заместитель Валерий Максименко это отрицал.

Выходец из КГБ и ФСБ Геннадий Корниенко возглавил ФСИН в 2012 году. За последний год его ведомство оказалось в центре скандалов из-за пыток заключенных в колониях и следственных изоляторах. После публикации «Новой» записей из ярославских ИК-1 и ИК-7 под уголовное преследование попали 15 их сотрудников. Несмотря на это, от масштабной реформы ведомства власти отказались.