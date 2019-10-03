Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой республики

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии избрали главой республики Казбека Кокова, который больше года временно исполнял обязанности руководителя республики. Постановление опубликовано на сайте парламента Кабардино-Балкарии.

Коков единогласно избран главой республики на пять лет. Постановление вступает в силу со дня принятия.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин назначил Казбека Кокова врио главы Кабардино-Балкарии. Предыдущий руководитель региона, Юрий Коков, попросил президента перевести его в Москву по семейным обстоятельствам.

До этого Казбек Коков пять лет работал советником по внутренней политике в администрации президента, до этого он был замминистра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии. Его отец Валерий Коков руководил республикой в 1992-2005 годах.