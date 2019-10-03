«Ростелеком» потратит 11,5 млрд на планшеты для переписи населения. Росстат обещал вдвое меньшую сумму

«Ростелеком» объявил тендер на поставку 360 тысяч планшетов для Всероссийской переписи населения в 2020 году с максимальной стоимостью контракта в 11,5 млрд рублей. На данные портала госзакупок обратило внимание «МБХ медиа».

Из них следует, что на поставку планшетов потратят 8,6 млрд рублей, еще более 2,8 млрд уйдет на лицензирование российской операционной системы «Аврора» для этих устройств. В пресс-службе «Ростелекома» РИА Новости уточнили, что по итогам закупки определятся два победителя, компания заключит с ними договоры на общую сумму не более 5,8 млрд рублей.

Ранее глава Росстата Павел Малков говорил, что на закупку планшетов в общей сложности потратят 6,7 млрд рублей. Общий бюджет переписи, которая пройдет в октябре в 2020 года, составит более 33 млрд рублей, она впервые будет цифровой.

В конце августа агентство Reuters сообщало о переговорах России с китайской компанией Huawei о покупке 360 тысяч планшетов для переписи населения. По данным источников, такое обсуждение началось после внесения китайского производителя в черный список США.