Суд в Тюмени оставил в силе приговор журналистке за «поцарапанную руку» полицейского

Тюменский областной суд оставил в силе приговор Ленинского районного суда журналистке Юлии Баталовой за «применение насилия» к сотрудникам полиции. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

«Разумеется, мы с адвокатом будем обжаловать решение суда в кассации, — сообщила Баталова «Новой газете». — Апелляция не стала изучать наши доказательства, не стала смотреть видеозапись моего задержания. Ни одного нашего ходатайства не удовлетворили. Быстро прогнали заседание и все».

Об уголовном деле Юлии Баталовой «Новая» подробно рассказывала в феврале. Журналистка пришла в отдел полиции № 5 г. Тюмени, чтобы передать повестку в суд дознавателю Елене Поповой. Та повестку принимать отказалась, зато саму журналистку на выходе из отдела без объяснения причин задержали двое полицейских.

На видеозаписи задержания видно, как один сотрудников пытается заломить журналистке руку. Та пытается вырваться. По версии обвинения, при попытке вырваться Баталова поцарапала полицейскому левую кисть.

После задержания журналистке пришлось вызывать «скорую». У нее зафиксировали ушиб голеней, ушиб грудной клетки, растяжение мышц и связок в области шейного отдела позвоночника. Никаких обвинений сотрудники полиции на тот момент ей не предъявили. Заявление о «применении насилия в отношении представителя власти» появилось после того, как Баталова сама пожаловалась на полицейских в Следственный комитет. Заявление журналистки в СКР, к слову, осталось без движения.