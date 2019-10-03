Еврокомиссия обязала выдавать визы жителям Донбасса только через консульства на Украине

Еврокомиссия разослала странам Евросоюза рекомендации по выявлению получивших российские паспорта жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик при обращении за визами.

Обрабатывать заявления жителей Донбасса смогут только консульства государств-членов ЕС на Украине, вне зависимости от наличия у тех проездного документа. На основании разработанных критериев страны смогут отказывать в признании новых российских паспортов, отмечается в заявлении пресс-службы правительства Евросоюза.

Соответствующий указ об упрощенном порядке получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР президент Владимир Путин подписал 24 апреля, в июле он распространил это на весь Донбасс, а в августе упростил получение украинцами российского вида на жительство.

Киев считает российские паспорта для жителей неподконтрольных территорий недействительными (принимать новые паспорта отказался и Таллин). С осуждением решения 20 июня выступал и Евросовет, при этом депутат немецкого Бундестага от «Свободных демократов» Рената Альт в сентябре уверяла, что Германия принимает эти паспорта при выдаче виз.