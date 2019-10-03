Жители одного из домов Уфы пожаловались Папе Римскому на отсутствие отопления. После этого тепло дали на один день

В Уфе жители недостроенного жилого комплекса «Лимонарий» по улице Менделева написали письмо Папе Римскому Франциску с жалобой на главу строительной компании СУ-10, которая отказалась включить отопление. Текст обращения опубликован в группе ЖК во «ВКонтакте».

Как уточняет РИА Новости, в доме живут 60 семей. По словам жильцов, строительство должны были закончить еще в 2017 году, но от безысходности покупатели заселились в недостроенный дом.

«Когда мы очередной раз завели разговор о задержках сдачи дома, над нами посмеялись и сказали: "Хоть Папе Римскому жалуйтесь". Мы и пожаловались»,

— рассказал один из обманутых дольщиков. В своем письме жители ЖК просят Его Святейшество отстоять их законные права, помолиться за человечность и благоразумие руководителя СУ-10 Валерия Мансурова, а также выражают надежду на то, что тот прислушается к мудрости и просвещенности Папы Римского.

После распространения этой истории в соцсетях в недостроенном доме появилось отопление, но через сутки его отключили. Телеграм-канал «Подъем» пишет, что строительная компания объяснила это долгом перед обслуживающим ЖК предприятием «Уфимские инженерные сети».