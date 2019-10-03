Якутского шамана, который шел в Москву «изгонять Путина», признали невменяемым

Экспертиза признала невменяемым якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву для «обряда изгнания Путина». Об этом адвокату «Правозащиты Открытки» Ольге Тимофеевой сообщили в управлении ФСБ по Якутии.

Защита Габышева собирается провести свою экспертизу с независимыми специалистами из Москвы. Адвокаты считают, что сделать достоверное заключение о степени его вменяемости было невозможно в рамках амбулаторной экспертизы и за короткий срок.

Габышев начал свой путь в Москву в марте, к сентябрю он дошел до Улан-Удэ. В конце сентября шамана задержали в Бурятии и доставили в якутскую психиатрическую больницу. Против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК) из-за высказываний про президента Владимира Путина. Сторонники Габышева говорили, что шамана признали вменяемым.