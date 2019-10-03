В Ираке отключили доступ в интернет после массовых протестов

После массовых протестов в Ираке на 75% территории страны заблокировали доступ в интернет. Об этом говорят данные сервиса NetBlocks, который отслеживает мировой интернет-трафик.

Днем 2 октября иракские интернет-провайдеры заблокировали соцсети и мессенджеры Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram и другие. К вечеру Ирак начал общенациональное отключение доступа в интернет. Доступ к сети остается только на севере страны, в городах курдов, на которые не распространяется контроль Багдада.

Массовые протесты из-за безработицы, коррупции и бездействия властей начались в Багдаде и других городах 1 октября. Митингующие пытались прорваться к правительственным зданиям, полиция применила оружие. По данным Верховной комиссии по правам человека в Ираке, в ходе протестов погибли не менее 12 человек, еще 650 были ранены, передает РИА Новости.

Iran says two border crossings to Iraq closed because of unrest in Iraq https://t.co/3jfa2nAfFs pic.twitter.com/cyBSgsRFk3 — Reuters Top News (@Reuters) October 3, 2019

Иракские власти ввели комендантский час с утра 3 октября и до извещения о его отмене, но, несмотря на это, митинги в Багдаде продолжились. Как передает агентство, в столице на улицы вышли сотни протестующих. Местные власти сообщают об уменьшении числа демонстрантов.