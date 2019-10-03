СМИ: ФСБ завела дело на двух жителей Самары, задержанных у хлебозавода с коктейлями Молотова

В Самаре сотрудники Центра по противодействию экстремизму в августе задержали у Хлебозавода №5 двух юношей с «коктейлями Молотова». В сентябре управление ФСБ завело на них дело о подготовке теракта, сообщили со ссылкой на источники 63.ru и «Самарское обозрение».

Их задержали около 5:30 утра 26 августа у забора хлебозавода на улице Победы на востоке города, пишет 63.ru. С собой у них обнаружили три пластиковые бутылки с «коктейлем Молотова», 5-литровую пластиковую канистру с бензином, бутылку машинного масла и листовки под названием «Азбука домашнего терроризма».

Как уточняло «Самарское обозрение», речь идет о 20-летнем стороже-вахтере Марате Шамионове и 19-летнем Лимонтинове В.А., которые якобы создали «революционный союз Revival ["Возрождение"]». Обнаружить более ранние упоминания о нем в соцсетях не удалось.