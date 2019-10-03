В Саратовской области двух полицейских арестовали по обвинению в избиении задержанного до смерти

Вольский районный суд Саратовской области арестовал на два месяца двух полицейских, которые до смерти избили задержанного. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как пишет «Взгляд-Инфо», обвиняемые — 22-летний Александр Гудков и 21-летний Юрий Граблин. Они полностью признали свою вину. Мужчин уже уволили из МВД, а их руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

О задержании полицейских стало известно накануне. По версии следствия, 26 сентября они по время патрулирования улиц задержали пьяного Романа Малышева, надели на него наручники и отвезли на городское кладбище. Там силовики избили мужчину, от полученных травм он скончался.

Полицейским предъявили обвинения в превышении полномочий (ст. 286 УК) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК).