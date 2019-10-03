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Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Максима Яковенко

Политика

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Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности главу Росгидромета Максима Яковенко. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Причины отставки в документе не указаны. Распоряжение датировано 2 октября. Днем 3 октября Яковенко в беседе с РБК заявил, что не слышал о своей отставке. «Впервые слышу. Я никуда не собираюсь, как работал, так и работаю», — отмечал он.

В середине сентября несколько телеграм-каналов утверждали, что Яковенко должны уволить из-за претензий к качеству работы Росгидромета со стороны МЧС. По данным источников Znak.com, Яковенко покинул пост по собственному желанию.

В начале сентября глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявлял, что Росгидромет ждет серьезная реорганизация. По его словам, служба должна улучшить работу над прогнозами чрезвычайных ситуаций. 

Теги:
отставка, kb, росгидромет

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