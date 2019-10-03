В Краснодаре правозащитницу вызвали в прокуратуру по делу о «нежелательной организации» из-за видео, на котором ее бывший подзащитный читает стихи

Правозащитницу Юлию Федотову вызвали в прокуратуру Западного округа Краснодара по делу об «Осуществлении деятельности нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП). Поводом стал репост видео, на котором ее бывший подзащитный, кубанский поэт Максим Дроздов, читает стихи на капустнике «Открытой России».

«Дроздов из-за этого же видео проходил по этой же самой статье — 20.33 КоАП. Я представляла его интересы. И мы выиграли дело в суде. Сегодня меня вызвал к себе тот же самый прокурор Леонид Могильный, который проиграл дело», — рассказала Федотова «Новой газете».

По предположению Федотовой, появление дела может быть связано с желанием государственного обвинения «взять реванш». При этом правозащитница подчеркивает, что хоть и работала в организации «Правозащита Открытки», никогда не состояла в «Открытой России», которую Генпрокуратура признала нежелательной.

В настоящий момент известно, что защищать Юлию Федотову по делу о «нежелательной организации» вызвались сразу пять кубанских адвокатов.