На главреда нижегородского издания составили протокол о неуважении к власти за пост в фейсбуке с каламбуром

На главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирину Славину (Мурахтаеву) составили протокол о неуважении к власти и обществу (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) из-за поста в фейсбуке с каламбуром. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Павел Чиков.

Согласно опубликованному Чиковым рапорту Центра «Э», претензии вызвал пост Славиной от 7 августа. В публикации Славина преобразовала название города Шахунья Нижегородской области так, что корень слова стал нецензурным.

В ведомство обратились жители города. Силовики провели консультацию с лингвистом Тимуром Радбилем, который решил, что слово из поста Славиной «нарушает нормы общественной нравственности и выражает явное неуважение к обществу».

Закон о неуважении к власти и обществу вступил в силу в марте. В конце сентября «Агора» опубликовала доклад, согласно которому за полгода 78% штрафов назначили за высказывания в интернете о президенте Владимире Путине.