«Лосиный остров» обратился в суд из-за строительства жилого комплекса в охранной зоне парка

Национальный парк «Лосиный остров» подал иски в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным разрешение на строительство жилого комплекса «Сказочный лес» в охранной зоне парка. Об этом рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе «Лосиного острова».

Нацпарк подал иски к ООО «Гранднэкст», которое занимается строительством, и к Мосгосстройнадзору — о признании разрешения на него недействительным. «Строительство ведется в границах охранной зоны нацпарка без согласования с Минприроды и причиняет существенный вред природным комплексам и экосистемам», — заявил представитель «Лосиного острова».

На сайте Арбитражного суда Москвы есть карточка, согласно которой 1 октября нацпарк подал иск к Москомархитектуре. Однако в пресс-службе парка подчеркнули, что иск был подан именно к Мосгосстройнадзору, и иных исков не планируется.

В сентябре на границе с парком ООО «Гранднэкст» начало строить жилой комплекс на 1,8 тысячи квартир. В Минприроды и администрации парка считают, что земля под жилой комплекс входит в буферную зону «Лосиного острова», где запрещено капитальное строительство. При этом, по мнению московских властей, разрешение на строительство было выдано законно.

Помимо строительства жилого комплекса, у «Лосиного острова» планируют построить и ряд других объектов. В частности, в конце мая вице-премьер Максим Акимов поручил проработать вопрос о возможном изменении границ парка для строительства железной дороги. До этого премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сдвинуть границы «Лосиного острова» для реконструкции Щелковского шоссе.