Московская мэрия снова не согласовала шествие «Бессмертный ГУЛАГ»

Московская мэрия снова не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ», запланированную на 13 октября. Об этом «МБХ медиа» сообщил сопредседатель партии «Парнас» и один из заявителей акции Михаил Шнейдер.

Он уточнил, что на встрече в суде с представителем мэрии из-за отказа в согласовании шествия 6 октября столичные властеи пояснили, что нынешний ответ нельзя считать отказом.

«Представитель мэрии сказал, что они не отказали, а "указали на недостатки". То есть они интерпретируют это дело таким образом, что это не отказ. Так же сказал наш юрист, который готовил иск к мэрии. По его словам, формально тут отказа нет», — сообщил Шнейдер, добавив, что организаторы планируют 4 октября направить в мэрию письмо, в котором укажут, что готовы обсуждать конкретные предложения.

Ответ московских властей опубликовал в фейсбуке глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. В нем сказано, что организаторы шествия не указали «информацию об использовании при проведении демонстрации объектов транспортной инфраструктуры». По мнению московских властей, проведение шествия «в заявленных местах не отвечает требованиям по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения».

Напомним, первоначально шествие «Бессмертный ГУЛАГ» планировалось провести 6 октября от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова, но московские власти отклонили заявку на эту дату. Мэрия объяснила это тем, что в уведомлении не были указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия. После этого была подана вторая заявка на проведение шествия 13 октября по ранее заявленному маршруту.