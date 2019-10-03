Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных клиентов

В Сбербанке предположили, что утечка данных клиентов произошла из-за действий одного из сотрудников. Такую версию высказал представитель банка, передает РБК.

Он уточнил, что данные мог получить только сотрудник Сбербанка, у которого есть доступ к операционным системам. В банке предполагают, что кто-то из сотрудников разобрал компьютер, на котором была соответствующая информация, и забрал жесткий диск. Также в банке не исключают версии о фотографировании экрана и компиляции цифр.

В настоящее время Сбербанк проводит проверку и ищет сотрудника, из-за которого могла произойти утечка. В банке заявили, что в открытом доступе оказали данные 200 человек, являющихся Уральского отделения Сбербанка.

При этом ранее «Коммерсант» рассказал о том, что на одном из форумов продавалась база с данными более чем 60 млн кредитных карт Сбербанка. Издание изучило пробный фрагмент из 200 строк и выяснило, что в нем были данные 200 человек из разных городов, обслуживаемых Уральским территориальным банком Сбербанка. В таблице были, в частности, детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитных картах и операциях по ним.