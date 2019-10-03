Главреда «Тульской правды» оштрафовали на 150 тысяч рублей за поддержку голодающего кандидата в облдуму

Центральный районный суд Тулы оштрафовал главного редактора издания «Тульская правда» и секретаря обкома КПРФ Михаила Федорова на 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом рассказала «ОВД-Инфо» представитель облкома партии Вера Серебровская.

Согласно информации на сайте суда, решение было вынесено 26 сентября. Федорова оштрафовали за то, что в августе он пришел поддержать зоозащитника и кандидата в депутаты областной думы Юрия Корецких, приковавшего себя цепью у здания правительства. Таким образом зоозащитник выступил против нечестных выборов и строительства мусорного полигона.

Вместе с Федоровым к правительству пришли депутат от КПРФ Алексей Лебедев и местная жительница Светлана Белоус. Всех четверых тогда задержали.

Позже Корецких оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), Лебедева – на 200 тысяч за повторное нарушение его проведения. На Белоус после задержания составили протокол о нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).