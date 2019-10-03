Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы в Дом союзов

Президент России Владимир Путин подписал распоряжении о временном переезде Госдумы в Дом союзов на Большой Дмитровке в Москве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В здание по адресу Большая Дмитровка, дом 1, помимо аппарата Госдумы, переедут подразделения Федеральной службы охраны, Федеральной службы безопасности и МЧС и организации, подведомственные Управлению делами президента, обеспечивающие деятельность нижней палаты парламента.

Ранее источники «Ведомостей» рассказывали, что из-за переезда Госдумы в Дом союзов в 2020–2021 годах из бюджета будет расходоваться по 32 млн рублей в месяц на аренду здания. Дополнительное финансирование предусмотрел Минфин.

«Коммерсант» в начале года сообщил, что на реконструкцию здания Госдумы потратят почти 3,4 миллиардов рублей. По данным газеты, планируется перестроить зал заседаний, крышу здания и объекты комбината питания «Кремлевский» — столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию.